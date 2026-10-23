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- Шоу-бізнес
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Брукс Надер повторила культовий образ Памели Андерсон у корсеті
Американська акторка зіграє головну роль у перезапуску культового серіалу 90-х, який зробив Памелу Андерсон відомою. Тому віддала шану колезі за допомогою одягу.
Акторка та модель Брукс Надер викликала фурор образом, який обрала для появи у Каннах. Просуваючи перезапуск культового серіалу 1990-х років «Рятувальники Малібу», 29-річна Брукс обрала чорний шкіряний корсет, який підкреслював талію та вирізнявся глибоким декольте-серцем.
Вона доповнила сміливий верх обтислими чорними штанами, чоботами ра рукавичками. Її вбрання нагадувало культовий образ Памели Андерсон із фільму «Колючий дріт» (Barb Wire), який сексимвол носила 1995 року.
Памела Андерсон грала персонажку Кейсі Джин «Сі-Джей» Паркер у серіалі «Рятувальники Малібу» (Baywatch) від 1992 до 1997 року і цей персонаж став культовим.
Брукс же у новій версії серіалу зіграє Селену, капітанку команди рятувальників пляжу Зума. Її колегами по знімальному майданчику стануть Шей Мітчелл, Стівен Амелл, Джессіка Белкін, Ноа Бек, Гассі Гаррісон, Тадеус ЛаГрон, Лівві Данн і Люк Айснер.