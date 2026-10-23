Брукс Надер повторила культовий образ Памели Андерсон у корсеті

Брукс Надер / © Getty Images

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Акторка та модель Брукс Надер викликала фурор образом, який обрала для появи у Каннах. Просуваючи перезапуск культового серіалу 1990-х років «Рятувальники Малібу», 29-річна Брукс обрала чорний шкіряний корсет, який підкреслював талію та вирізнявся глибоким декольте-серцем.

Брукс Надер / © Getty Images

Вона доповнила сміливий верх обтислими чорними штанами, чоботами ра рукавичками. Її вбрання нагадувало культовий образ Памели Андерсон із фільму «Колючий дріт» (Barb Wire), який сексимвол носила 1995 року.

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Памела Андерсон, 1995 рік / © Getty Images

Памела Андерсон грала персонажку Кейсі Джин «Сі-Джей» Паркер у серіалі «Рятувальники Малібу» (Baywatch) від 1992 до 1997 року і цей персонаж став культовим.

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Брукс же у новій версії серіалу зіграє Селену, капітанку команди рятувальників пляжу Зума. Її колегами по знімальному майданчику стануть Шей Мітчелл, Стівен Амелл, Джессіка Белкін, Ноа Бек, Гассі Гаррісон, Тадеус ЛаГрон, Лівві Данн і Люк Айснер.

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