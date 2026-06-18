Брутальний Джейсон Стейтем у штанах на підтяжках влаштував фотосесію біля ретро-спорткара

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

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58-річний актор Джейсон Стейтем опублікував у своєму Instagram результат своєї нової фотосесії. Він позував біля ретро-літака Королівських ВПС Великої Британії та вінтажного спортивного автомобіля Lamborghini.

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон був одягнений у білу сорочку у блакитну смужку, чорні штани з підтяжками та туфлі.

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

На знімках зірка бойовиків продемонстрував свій фірмовий стиль: брутальний погляд, серйозний вираз обличчя та впевнені пози, які ідеально доповнили атмосферу зйомки з ретро-літаком і спорткаром.

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Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стейтем, фото: instagram.com/jasonstatham

Нагадаємо, що раніше Джейсон Стейтем та його кохана позували біля єгипетських пірамід і Сфінкса. Зіркова пара прилетіла до Єгипту, щоб подивитися бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном.

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