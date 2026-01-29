ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
1 хв

Британська акторка блиснула прозорим бюст’є на прем’єрі фільму

31-річна Ханако Футман обрала для своєї появи на заході діловий костюм із пікантним акцентом.

Автор публікації
Аліна Онопа
Ханако Футман

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман відвідала в Лондоні прем’єру кримінального трилера «Пограбування в Лос-Анджелесі».

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман / © Associated Press

На червоній доріжці акторка з’явилася у діловому темно-синьому костюмі в білу смужку, який складався з двобортного жакета оверсайз і штанів. Та головним акцентом у її луку була спокуслива білизна — чорний прозорий бюстьє, яким вона виблискувала на камери.

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман / © Associated Press

Аутфіт Футман доповнила чорними лакованими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням. У неї було укладання з локонами і чубчиком та ніжний макіяж із чорними стрілками і персиковою помадою. У вухах акторки були довгі сережки з камінням, на шиї — золотий делікатний ланцюжок, а на руках — золоті каблучки.

Ханако Футман / © Associated Press

Ханако Футман / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
400
Наступна публікація

