Британська акторка у мереживному топі і замшевій мініспідниці завітала на кіноподію у Лондоні

Джорджина Касл / © Associated Press

Джорджина Касл стала гостею прем’єри фільму жахів «Допоможіть», яка відбулася у Лондоні.

Для своєї появи на івенті дівчина обрала стильний лук. На ній був замшевий коричневий костюм із металевими заклепками, що складався з куртки оверсайз й асиметричної мініспідниці цікавого крою.

На зірці також був чорний мереживний топ, під який вона одягла чорне боді. Вбрання Касл скомбінувала з чорними лакованими туфлями-човниками.

Джорджина зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із довгими віями і помадою ягідного відтінку і прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями.