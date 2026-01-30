- Дата публікації
Британська акторка у мереживному топі і замшевій мініспідниці завітала на кіноподію у Лондоні
33-річна Джорджина Касл поєднала у своєму образі різні фактури.
Джорджина Касл стала гостею прем’єри фільму жахів «Допоможіть», яка відбулася у Лондоні.
Для своєї появи на івенті дівчина обрала стильний лук. На ній був замшевий коричневий костюм із металевими заклепками, що складався з куртки оверсайз й асиметричної мініспідниці цікавого крою.
На зірці також був чорний мереживний топ, під який вона одягла чорне боді. Вбрання Касл скомбінувала з чорними лакованими туфлями-човниками.
Джорджина зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із довгими віями і помадою ягідного відтінку і прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями.