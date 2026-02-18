Британська артистка Charli XCX без спідниці з’явилася на прем’єрі фільму

Charli XCX / © Associated Press

Реклама

Британська артистка Charli XCX відвідала прем’єру фільму «Момент», яка відбулася у Picturehouse Central у Лондоні. Для своєї появи вона обрала зухвалий лук.

Зірка постала перед фотокамерами у шкіряній куртці із блискавкою-застібкою, під якою на ній була лише білизна чи боді.

Charli XCX / © Associated Press

Аутфіт Charli XCX доповнила екстравагантними шкіряними чорними ботфортами з блискавками. У співачки було ідеально рівне укладання з прикореневим об’ємом, максимально натуральний макіяж і манікюр кольору гнилої вишні. Шию вона прикрасила діамантовим кольє, а руки — каблучками з камінням.

Реклама

Charli XCX / © Associated Press

Нагадаємо, Charli XCX на прем’єру фільму «Буремний перевал» одягла бальну золоту асиметричну сукню від Vivienne Westwood.