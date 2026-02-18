- Дата публікації
Британська артистка Charli XCX без спідниці з’явилася на прем’єрі фільму
Charli XCX у провокаційному шкіряному образі завітала на кіноподію.
Британська артистка Charli XCX відвідала прем’єру фільму «Момент», яка відбулася у Picturehouse Central у Лондоні. Для своєї появи вона обрала зухвалий лук.
Зірка постала перед фотокамерами у шкіряній куртці із блискавкою-застібкою, під якою на ній була лише білизна чи боді.
Аутфіт Charli XCX доповнила екстравагантними шкіряними чорними ботфортами з блискавками. У співачки було ідеально рівне укладання з прикореневим об’ємом, максимально натуральний макіяж і манікюр кольору гнилої вишні. Шию вона прикрасила діамантовим кольє, а руки — каблучками з камінням.
Нагадаємо, Charli XCX на прем’єру фільму «Буремний перевал» одягла бальну золоту асиметричну сукню від Vivienne Westwood.