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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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112
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1 хв

Британська модель блиснула прозорим бюстгальтером на вулицях Лондона

Джессіка Гейл у пікантному аутфіті вийшла на прогулянку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram світлини свого нового образу. Фотосет вона влаштувала під час прогулянки Лондоном.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес була одягнена у кремовий укорочений кардиган із рукавами три чверті, який застебнула лише на верхні ґудзики. Під ним був мереживний прозорий бюстгальтер, який чудово підкреслив її пишний бюст.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Верх вона поєднала з атласною спідницею міді у білизняному стилі з низьким посадженням, яка облягала стегна. Її поділ прикрашало біле мереживо, а пояс — невеликий бантик. Таке вбрання залишило живіт відкритим і підкреслило талію Гейл.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Аутфіт Джессіка доповнила мюлями на шпильках і карамельною замшевою сумкою із золотистою фурнітурою. На зап’ястях у неї були витончені браслети, а на пальцях — каблучки.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Волосся Гейл уклала м’якими хвилями й зробила проділ посередині. Макіяж із пишними віями, рум’янцем і рожевим блиском на губах завершив її лук. Також Джессіка продемонструвала світлий манікюр.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

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