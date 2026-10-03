Британська модель блиснула прозорим бюстгальтером на вулицях Лондона

Джессіка Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram світлини свого нового образу. Фотосет вона влаштувала під час прогулянки Лондоном.

Джессіка Гейл

Джес була одягнена у кремовий укорочений кардиган із рукавами три чверті, який застебнула лише на верхні ґудзики. Під ним був мереживний прозорий бюстгальтер, який чудово підкреслив її пишний бюст.

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Джессіка Гейл

Верх вона поєднала з атласною спідницею міді у білизняному стилі з низьким посадженням, яка облягала стегна. Її поділ прикрашало біле мереживо, а пояс — невеликий бантик. Таке вбрання залишило живіт відкритим і підкреслило талію Гейл.

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Джессіка Гейл

Аутфіт Джессіка доповнила мюлями на шпильках і карамельною замшевою сумкою із золотистою фурнітурою. На зап’ястях у неї були витончені браслети, а на пальцях — каблучки.

Джессіка Гейл

Волосся Гейл уклала м’якими хвилями й зробила проділ посередині. Макіяж із пишними віями, рум’янцем і рожевим блиском на губах завершив її лук. Також Джессіка продемонструвала світлий манікюр.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

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