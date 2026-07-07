Британська модель у бірюзовому вбранні похизувалася гарною фігурою на відпочинку

Джессіка Гейл

Реклама

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл потішила підписників в Instagram серією нових знімків, зроблених на відпочинку біля моря.

«Літо в кольорі», — підписала вона світлини.

Джессіка Гейл

Для знімання красуня обрала ефектний бірюзовий комплект, який ідеально підкреслив її гарну засмаглу фігуру.

Реклама

Джессіка Гейл

Вбрання складалося з кроптопу у стилі ліфа з кільцем і галтера-зав’язки та довгої спідниці з драпування на стегнах і високим розрізом.

Джессіка Гейл

Джессіка доповнила лук сріблястими босоніжками на високих шпильках. У вухах у неї були довгі різнокольорові сережки, а на руках — парні металеві браслети.

Джессіка Гейл

Волосся вона уклала у м’які локони та зробила ніжний макіяж.

Джессіка Гейл

На світлинах Гейл позувала на тлі морського узбережжя і серед середземноморської рослинності в променях сонця.

Реклама

Джессіка Гейл

Новини партнерів