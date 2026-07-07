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- Шоу-бізнес
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Британська модель у бірюзовому вбранні похизувалася гарною фігурою на відпочинку
Джессіка Гейл показала в соцмережі світлини зі своєї відпустки.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл потішила підписників в Instagram серією нових знімків, зроблених на відпочинку біля моря.
«Літо в кольорі», — підписала вона світлини.
Для знімання красуня обрала ефектний бірюзовий комплект, який ідеально підкреслив її гарну засмаглу фігуру.
Вбрання складалося з кроптопу у стилі ліфа з кільцем і галтера-зав’язки та довгої спідниці з драпування на стегнах і високим розрізом.
Джессіка доповнила лук сріблястими босоніжками на високих шпильках. У вухах у неї були довгі різнокольорові сережки, а на руках — парні металеві браслети.
Волосся вона уклала у м’які локони та зробила ніжний макіяж.
На світлинах Гейл позувала на тлі морського узбережжя і серед середземноморської рослинності в променях сонця.