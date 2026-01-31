- Дата публікації
Британська модель у купальнику з рюшами похизувалася стрункою фігурою
Джессіка Гейл насолоджується відпочинком у Дубаї.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку, який вона проводить в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Білявка релаксувала біля басейну. Одягнена вона була у милий чорний купальник із білими рюшами та білим бантиком на ліфі.
Джес продемонструвала струнку фігуру, гарний бюст і плаский живіт.
Гейл зробила укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, французький манікюр, білий педикюр і завершила свій лук золотими прикрасами.
