Британська модель у лимонному ажурному мікробікіні похизувалася стрункою фігурою

Джессіка Гейл

Реклама

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку, на якій позувала на великому дивані у просторій вітальні.

Для фотосету модель обрала крихітне ажурне бікіні ніжного лимонного відтінку. Купальник складався з трикутного ліфа на тонких зав’язках і плавок-стрингів із високим посадженням на стегнах. Пляжне вбрання підкреслило пишне декольте Джес, її плаский живіт і стрункі ноги.

Реклама

Джессіка Гейл

Біляве волосся Гейл зібрала у високий хвіст, зробила макіяж з помадою кольору курної троянди і білий педикюр. У вухах у неї були сережками-цвяшки з діамантами, а на руках — золоті браслети і каблучки.

Реклама

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фігуру у крихітному бікіні з рюшами.

Новини партнерів