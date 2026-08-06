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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Британська модель у лимонному ажурному мікробікіні похизувалася стрункою фігурою

Джессіка Гейл мала спокусливий вигляд у відвертому купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку, на якій позувала на великому дивані у просторій вітальні.

Для фотосету модель обрала крихітне ажурне бікіні ніжного лимонного відтінку. Купальник складався з трикутного ліфа на тонких зав’язках і плавок-стрингів із високим посадженням на стегнах. Пляжне вбрання підкреслило пишне декольте Джес, її плаский живіт і стрункі ноги.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Біляве волосся Гейл зібрала у високий хвіст, зробила макіяж з помадою кольору курної троянди і білий педикюр. У вухах у неї були сережками-цвяшки з діамантами, а на руках — золоті браслети і каблучки.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фігуру у крихітному бікіні з рюшами.

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