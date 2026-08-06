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- Шоу-бізнес
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Британська модель у лимонному ажурному мікробікіні похизувалася стрункою фігурою
Джессіка Гейл мала спокусливий вигляд у відвертому купальнику.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram нову світлину з відпочинку, на якій позувала на великому дивані у просторій вітальні.
Для фотосету модель обрала крихітне ажурне бікіні ніжного лимонного відтінку. Купальник складався з трикутного ліфа на тонких зав’язках і плавок-стрингів із високим посадженням на стегнах. Пляжне вбрання підкреслило пишне декольте Джес, її плаский живіт і стрункі ноги.
Біляве волосся Гейл зібрала у високий хвіст, зробила макіяж з помадою кольору курної троянди і білий педикюр. У вухах у неї були сережками-цвяшки з діамантами, а на руках — золоті браслети і каблучки.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фігуру у крихітному бікіні з рюшами.