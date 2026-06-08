Британська модель у пітоновому купальнику похизувалася пружними сідницями

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — взяла участь у Miami Swim Week і показала і Instagram один зі своїх ефектних пляжних образів.

Білявка позувала на камеру у стильному суцільному купальнику з пітоновим принтом, у якому похизувалася пружними сідницями.

Джессіка Гейл

Джес доповнила аутфіт хвилястим укладанням, макіяжем з глянцевим блиском на губах, французьким манікюром і золотими прикрасами.

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Джессіка Гейл

Нагадаємо, сестра Джессіки — Єва Гейл — також взяла участь у Miami Swim Week. Вона продефілювала у мініатюрному бікіні кольору вершкового масла, оздобленому золотистим камінням і бісером.

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