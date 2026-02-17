- Дата публікації
Британська модель у плавках похизувалася пласким животом і тонкою талією на пляжі
Джессіка Гейл потішила фоловерів новими знімками з відпочинку у Таїланді.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram новими фото з відпочинку у райському куточку планети — на острові Пхі-Пхі.
Білявка влаштувала фотосет на пляжі, попиваючи кокосову воду. Цього разу красуня позувала у вкороченому топі, під яким не було ліфа, і чорних плавках.
Джес похизувалася пласким животом, тонкою талією і стрункими ногами.
У Гейл було розпущене волосся, макіяж із довгими віями і молочний манікюр. Руки вона прикрасила золотими браслетами і каблучками з камінням.
Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у гламурному купальнику кольору металік із ґудзиками на ліфі продемонструвала струнку фігуру.