Британська модель у плавках похизувалася пласким животом і тонкою талією на пляжі

Джессіка Гейл

Реклама

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram новими фото з відпочинку у райському куточку планети — на острові Пхі-Пхі.

Джессіка Гейл

Білявка влаштувала фотосет на пляжі, попиваючи кокосову воду. Цього разу красуня позувала у вкороченому топі, під яким не було ліфа, і чорних плавках.

Джессіка Гейл

Джес похизувалася пласким животом, тонкою талією і стрункими ногами.

Реклама

Джессіка Гейл

У Гейл було розпущене волосся, макіяж із довгими віями і молочний манікюр. Руки вона прикрасила золотими браслетами і каблучками з камінням.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у гламурному купальнику кольору металік із ґудзиками на ліфі продемонструвала струнку фігуру.