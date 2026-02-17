ТСН у соціальних мережах

Британська модель у плавках похизувалася пласким животом і тонкою талією на пляжі

Джессіка Гейл потішила фоловерів новими знімками з відпочинку у Таїланді.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram новими фото з відпочинку у райському куточку планети — на острові Пхі-Пхі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка влаштувала фотосет на пляжі, попиваючи кокосову воду. Цього разу красуня позувала у вкороченому топі, під яким не було ліфа, і чорних плавках.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес похизувалася пласким животом, тонкою талією і стрункими ногами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Гейл було розпущене волосся, макіяж із довгими віями і молочний манікюр. Руки вона прикрасила золотими браслетами і каблучками з камінням.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у гламурному купальнику кольору металік із ґудзиками на ліфі продемонструвала струнку фігуру.

