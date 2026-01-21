- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
Британська модель у прозорій сукні з квітковими аплікаціями позувала на пляжі у Дубаї
Джессіка Гейл у сміливому луку влаштувала собі фотосет у пляжному кафе у Дубаї.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram серію знімків зі свого відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Білявка похизувалася сміливим і водночас ніжним аутфітом.
Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет у кафе на пляжі. Позувала Гейл босоніж. Вона була одягнена у прозору білу довгу сукню приталеного силуету, прикрашену білими квітковими аплікаціями, під якою на ній були білі стринги.
Вбрання мало відверте декольте і високий розріз збоку, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги.
Гейл зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж, французький манікюр і білий педикюр. Лук вона завершила золотими прикрасами.
Нагадаємо, Джессіка Гейл в оливковому бікіні похизувалася гарною засмагою і стрункою фігурою.