ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Британська модель у прозорій сукні з квітковими аплікаціями позувала на пляжі у Дубаї

Джессіка Гейл у сміливому луку влаштувала собі фотосет у пляжному кафе у Дубаї.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram серію знімків зі свого відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Білявка похизувалася сміливим і водночас ніжним аутфітом.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет у кафе на пляжі. Позувала Гейл босоніж. Вона була одягнена у прозору білу довгу сукню приталеного силуету, прикрашену білими квітковими аплікаціями, під якою на ній були білі стринги.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Вбрання мало відверте декольте і високий розріз збоку, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Гейл зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж, французький манікюр і білий педикюр. Лук вона завершила золотими прикрасами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл в оливковому бікіні похизувалася гарною засмагою і стрункою фігурою.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie