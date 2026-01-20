- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Британська модель в оливковому бікіні продемонструвала засмаглу фігуру
Джессіка Гейл насолоджується відпочинком в Арабських Еміратах.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram серію знімків, якві вона зробила під час відпочинку у Дубаї.
Дівчина влаштувала собі імпровізований фотосет на пляжі і біля басейну.
Позувала Джессіка у стильному бікіні оливкового кольору із зав’язками на плавках від бренду Fashion Nova. Вона похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.
У Гейл було розпущене волосся, ніжний макіяж і молочний французький манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, руки — золотими браслетами і каблучками, а ноги — золотими ланцюжками.
Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала спокусливий образ у чорній сукні з оголеною спиною.