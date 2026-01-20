ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
116
1 хв

Британська модель в оливковому бікіні продемонструвала засмаглу фігуру

Джессіка Гейл насолоджується відпочинком в Арабських Еміратах.

Аліна Онопа
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram серію знімків, якві вона зробила під час відпочинку у Дубаї.

Дівчина влаштувала собі імпровізований фотосет на пляжі і біля басейну.

Позувала Джессіка у стильному бікіні оливкового кольору із зав’язками на плавках від бренду Fashion Nova. Вона похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою.

У Гейл було розпущене волосся, ніжний макіяж і молочний французький манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, руки — золотими браслетами і каблучками, а ноги — золотими ланцюжками.

Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала спокусливий образ у чорній сукні з оголеною спиною.

