Британська зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася пружними сідницями

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — поділилася в Instagram відео з відпочинку.

Дівчина релаксувала біля басейну. Вона плавала, засмагала і каталася на підвісній гойдалці.

Єва була одягнена у стильне блакитне бікіні з принтом і на завʼязках. Вона продемонструвала спокусливу фігуру і пружні сідниці.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл показала пишні форми у романтичному жовтому купальнику з білим мереживом.