- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
Британська зірка реаліті у блакитному бікіні похизувалася пружними сідницями
Єва Гейл обожнює фотографуватися і зіматися у купальниках.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — поділилася в Instagram відео з відпочинку.
Дівчина релаксувала біля басейну. Вона плавала, засмагала і каталася на підвісній гойдалці.
Єва була одягнена у стильне блакитне бікіні з принтом і на завʼязках. Вона продемонструвала спокусливу фігуру і пружні сідниці.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл показала пишні форми у романтичному жовтому купальнику з білим мереживом.