Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Британська зірка реаліті у шоколадній сукні похизувалася гарним бюстом

Єва Гейл у пікантному аутфіті сходила на вечерю до ресторану.

Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Єва Гейл — опублікувала в Instagram знімки свого нового вечірнього образу, у якому вона мала привабливий вигляд.

Єва Гейл

Єва Гейл

Білявка була одягнена в обтислу сукню міді темно-шоколадного кольору. Вбрання мало галтер і мереживо у зоні декольте, яке підкреслило її гарні пишні груди. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Єва Гейл

Єва Гейл

Аутфіт Гейл доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із рожевим блиском на губах. Лук вона звершила золотими прикрасами.

«Зимові ночі», — підписала фото Єва.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у боді з відвертим декольте влаштувала фотосесію.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
