- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Британська зірка реаліті у шоколадній сукні похизувалася гарним бюстом
Єва Гейл у пікантному аутфіті сходила на вечерю до ресторану.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Єва Гейл — опублікувала в Instagram знімки свого нового вечірнього образу, у якому вона мала привабливий вигляд.
Білявка була одягнена в обтислу сукню міді темно-шоколадного кольору. Вбрання мало галтер і мереживо у зоні декольте, яке підкреслило її гарні пишні груди. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.
Аутфіт Гейл доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із рожевим блиском на губах. Лук вона звершила золотими прикрасами.
«Зимові ночі», — підписала фото Єва.
Нагадаємо, Єва Гейл у боді з відвертим декольте влаштувала фотосесію.