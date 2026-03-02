Британський красунчик Гаррі Стайлз вийшов на червону доріжку у балетках Chanel з бантиками

Гаррі Стайлз / © Associated Press

Реклама

32-річний британський співак Гаррі Стайлз любить епатажні образи, завдяки яким привертає до себе увагу на світських заходах, тому не дивно, що знову вирішив поекспериментувати. Співак відвідав вручення музичної церемонії Brit Awards і вийшов на червону доріжку.

Гаррі Стайлз / © Associated Press

Стайлз одягнув образ від Chanel з колекції Métiers d’Art 2026. Зокрема він обрав чорний оверсайз костюм у смужку з піджаком і штанами, а також не класичну білу сорочку, а легкого м’ятного відтінку. Також актор доповнив лук краваткою.

Однак головною акцентною деталлю образу стало взуття Гаррі, адже співак взув культові балетки від Chanel з бантиками і логотипом на мисі. Носив взуття він з білими шкарпетками.

Реклама

Гаррі Стайлз / © Associated Press

Нагадаємо, що під час презентації колекції Métiers d’Art у Нью-Йорку дизайнер бренду Chanel Матьє Блазі представив також дуже креативні червоні чоботи зі смужками. Схоже взуття носила головна героїня серіалу про «Диво-жінку» — акторка Лінда Картер.