Брюс Вілліс та ще чотири зірки, які публічно заявляли, що страждають від афазії

Днями сім'я 67-річного голлівудського актора Брюса Вілліса повідомила, що актор більше не зніматиметься в кіно через хворобу. У "міцного горішка" діагностували афазію, через що у нього проблеми з пам'яттю, а також деякі порушення мови.

Заяву в Instagram офіційно опублікувала ексдружина Вілліса – акторка Демі Мур.

Брюс Вілліс / Associated Press

"Усім шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього і з великою увагою Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила.

Це справді складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за ваше незмінне кохання, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як міцна сім'я і хотіли залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він для вас означає, як і ви для нього".

З таким діагнозом стикалися й інші зірки, журнал People розповів про кілька історій.

Емілія Кларк

Незабаром після завершення знімань першого сезону "Гри престолів" 2011 року акторці зробили операцію на головному мозку, і через два тижні вона не могла згадати своє ім'я.

Емілія Кларк / Associated Press

"Я страждала від стану, званого афазією, внаслідок травми, яку переніс мій мозок. Я просила медичний персонал дозволити мені померти. Моя робота — всі мої мрії про те, яким буде моє життя — були зосереджені на мові та спілкуванні. Я була втрачена". На щастя для Кларк, її афазія була тимчасовою. "Мене відправили назад у відділення інтенсивної терапії, і приблизно за тиждень афазія минула. Я могла говорити". 2013 року Емілія перенесла ще одну операцію з видалення аневризми, яка ось-ось мала розірватися. Зараз Кларк одужала та почувається добре, а також продовжує зніматися у кіно.

Шерон Стоун

2001 року зірка "Основного інстинкту" перенесла інсульт. "Я повернулася додому після того інсульту, заїкаючись, не могла читати протягом двох років", — згадувала акторка. Тепер я можу говорити про це, тому що тепер зі мною все гаразд... Мені дуже приємно говорити і мати повний словниковий запас.

Шерон Стоун / Associated Press

Стоун каже, що зараз вона схвильована тим, що старіє, і шанси оговтатися від інсульту, подібного до того, що у неї був, сильно зменшуються. "Я вирішила дуже ретельно працювати, щоб відкрити інші частини свого розуму. Тепер я сильніша. І я можу бути різкою та прямолінійною. Просто доведеться з цим змеритися", — каже акторка.

Габріель Гіффордс

Колишня членкиня Палати представників США від штату Арізона 2011 року була тяжко поранена в голову і в критичному стані доставлена до Медичного центру університету в Тусоні. Після кількох операцій та місяців у лікарні з кожним роком вона стає все сильнішою, але продовжує боротися з афазією.

Габріель Гіффордс / Associated Press

У січні 2012 року Гіффордс оголосила про відставку. 25 січня пішла зі своєї посади, щоб зосередитись на відновленні після тяжкого поранення.

"Афазія справді відстій". "Слова у мене в голові. Я просто не можу їх вимовити. Я люблю поговорити. Я балакуча", — каже політикиня. Вона проходить логопедичну терапію, поряд з якою виявила, що валторна — мідний духовий музичний інструмент, допомагає їй відновлюватися. Вона грає п'ять днів на тиждень.

Ренді Тревіс

Американський кантріспівак Ренді Тревіс під час лікування застійної серцевої недостатності у липні 2013 року переніс великий інсульт, через який він не міг говорити. "У моєму випадку мій мозок функціонував, і я міг зрозуміти, що каже мені моя дружина Мері. Але я не міг відповісти їй", — написав Тревіс у своїх мемуарах 2019 року.

Ренді Тревіс з дружиною Мері / Associated Press

"Коли ми вперше повернулися додому, я майже не міг говорити. Ми провели три місяці у логопеда, перш ніж я навчився вимовляти літеру "А". Зрештою, приблизно через півтора роки, я міг говорити "ага", "ні" і "ванна". Я також міг сказати: "Я люблю тебе" і ще кілька фраз, але не більше того. Все це мене дуже засмучувало, я відчував себе як у пастці всередині оболонки свого тіла".

Ренді Тревіс / Associated Press

Проте Тревіс постійно досягає прогресу і зміг відновити свій співочий голос, навіть виступаючи останніми роками.

Читайте також: