"Будь ласка, не мовчіть": Настя Каменських прилетіла до США, де виступила на підтримку України

"Будь ласка, не мовчіть": Настя Каменських прилетіла до США, де виступила на підтримку України

Українські селебриті роблять все для того, щоб про війну в Україні дізналося якнайбільше людей у всьому світі.

Настя Каменських вже встигла виступити на іспанському каналі RTVE на благодійному концерті "Unidos por la paz: Ucrania en el corazón", в рамках якого було зібрано 1,3 млн. євро.

Тепер співачка прилетіла до США, де виступила на каналі відомого видання про селебріт – HOLA! – і розповіла про те, які жахи нині відбуваються в Україні, та закликала всіх допомагати українцям.

"...Я б дуже хотіла, аби ця розмова як і всі мої поїздки та виступи зараз, відбувались з іншого приводу, як це було колись. Проте зараз головне для мене - щоб якнайбільше людей в світі знали правду про цю страшну війну і допомагали Україні на шляху до миру!

Тому я вдячна @holausa за можливість розповісти про війну в Україні та закликаю кожного - #StandWithUkraine! Будь ласка, не мовчіть - діліться правдою про цю війну в ваших соцмережах, донатьте в фонди допомоги українцям, допомагайте біженцям, виходьте на мирні мітинги в підтримку України та проти війни. Будь-яка допомога зараз вкрай важлива!

Бо у кожного українця сьогодні своє поле бою. І я пишаюсь українським героїзмом та нашою єдністю!

Кожен свій виступ та кожне інтерв'ю я присвячую Україні! І вкотре кажу на весь світ - Ми обов'язково переможемо! Разом!" – написала Настя під публікацією.

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