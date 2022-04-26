"Будь мені, Боже, вартою": співачка SVOYA присвятила українським воїнам пісню-молитву

Українська артистка представила нову композицію.

Українська співачка SVOYA презентувала нову пісню "Молитва", яку присвятила українським воїнам. В основу композиції ліг вірш, який вже давно став для захисників молитвою-оберегом.

"Доленосний вірш "Молитва" Двінки Торохтушко супроводжував наших бійців у всіх бліндажах та окопах, боях і втратах, здобутках і перемогах ще в часи АТО.

Це вірш став піснею, справжньою молитвою-оберегом. Став легендою. Бо там, на сході, далеко не всі солдати знають, хто автор "Молитви" та й чи ж у неї є автор взагалі, але, написану від руки чи надруковану, її мають при собі майже всі. Слова прості, звичайні, зовсім не пафосні чи патетичні. Вони просто живі й пережиті. Втомлені слова. Жінки, матері, українки.

Будь мені, Боже, вартою, стражею!

…Я душу й тіло Тобі офірую.

Побудь, мій Боже, зі мною!!!

Вірую!!!" – написала артистка в Instagram.

Раніше SVOYA випустила пісню на вірші Тараса Шевченка "Доле, де ти?", яку присвятила усім знедоленим постраждалим українцям.

"Мільйони українців вимушено покидають свої домівки, залишають все, щоб втекти від війни, від тих жахливих обстрілів і зберегти своє життя та життя своїх рідних. Я бачила цих загублених людей, в їхніх очах стільки болю і сліз…

Мені боляче за всіх нас, бо ніхто не мав права цього допустити!!! Чому? Чому ці діти мерзнуть по вокзалах? І хтозна чи буде в них можливість кудись повертатись?" – зазначила співачка.

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