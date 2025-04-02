Буде гаряче: DOROFEEVA виступить із великим шоу на біс у Палаці спорту

DOROFEEVA

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DOROFEEVA 12 квітня виступить із великим шоу HEARTBEAT на біс у Палаці спорту.

Це масштабне шоу підкорило столицю восени минулого року. Артистка з ним повертається, щоб всі знову відчули цей шалений ритм крутої стильної української музики і шалених танців.

DOROFEEVA

DOROFEEVA потішить прихильників улюбленими хітами: «Кохаю, але не зовсім», «Хай пишуть», «Щоб не було», «На самоті», «вотсап», «Хартбіт», «А я все плакала», «Спитай у чата джипіті» «Додайте світла» та іншими піснями.

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DOROFEEVA

DOROFEEVA