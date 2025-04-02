ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Буде гаряче: DOROFEEVA виступить із великим шоу на біс у Палаці спорту

Артистка знову буде підкорювати столицю своїми хітами і неймовірними танцями.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
DOROFEEVA

DOROFEEVA

DOROFEEVA 12 квітня виступить із великим шоу HEARTBEAT на біс у Палаці спорту.

Це масштабне шоу підкорило столицю восени минулого року. Артистка з ним повертається, щоб всі знову відчули цей шалений ритм крутої стильної української музики і шалених танців.

DOROFEEVA

DOROFEEVA

DOROFEEVA потішить прихильників улюбленими хітами: «Кохаю, але не зовсім», «Хай пишуть», «Щоб не було», «На самоті», «вотсап», «Хартбіт», «А я все плакала», «Спитай у чата джипіті» «Додайте світла» та іншими піснями.

DOROFEEVA

DOROFEEVA

DOROFEEVA

DOROFEEVA

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie