Буде криваво: на українські екрани вийшов новий фільм культової франшизи "Крик"

Буде криваво: на українські екрани вийшов новий фільм культової франшизи "Крик"

Відбулася прем'єра головного фільму жахів 2022 року, який ви маєте обов'язково переглянути.

В український прокат від сьогодні, 13 січня, вийшла довгоочікувана п'ята частина культової горор-франшизи "Крик" (Scream).

Це перша стрічка, яку зняв не творець франшизи - Вес Крейвен (він помер у 2015 році). Режисерами фільму виступили Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт ("Гра в хованки", "Пришестя диявола").

Сценарій картини написав автор одного із найкращих трилерів XXI століття ("Зодіак") - Джеймс Вандербілт.

У новому слешері події розгортаються через 25 років після подій, показаних у першому фільмі "Крик" (1996). Стрічка розповідає історію нового наслідувача вбивці у масці привида, який вбиває всіх у кривавому містечку Вудсборо.

Кадри з фільму "Крик"/B&H film distribution

До своїх ролей повернулися актори попередніх частин франшизи: Нів Кемпбелл (Сідні Прескотт), Кортні Кокс (Гейл Везерс) і Девід Аркетт (Дьюї Райлі).

До акторського складу слешеру увійшли нові зірки: Ділан Міннетт, Майкі Медісон, Джейк Квейд, Дженна Ортега та інші.

Кортні Кокс. Кадри з фільму "Крик"/B&H film distribution

Нів Кемпбелл і Кортні Кокс/Кадри з фільму "Крик"/B&H film distribution

Дьюї Райлі і Кортні Кокс. Кадри з фільму "Крик"/B&H film distribution

Кадри з фільму "Крик"/B&H film distribution

Тож, серійний маніяк у масці виходить на нове полювання. Які моторошні вбивства він замислив цього разу, дивіться на екранах кінотеатрів.

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