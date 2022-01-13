Буде криваво: на українські екрани вийшов новий фільм культової франшизи "Крик"

Відбулася прем'єра головного фільму жахів 2022 року, який ви маєте обов'язково переглянути.
В український прокат від сьогодні, 13 січня, вийшла довгоочікувана п'ята частина культової горор-франшизи "Крик" (Scream).
Це перша стрічка, яку зняв не творець франшизи - Вес Крейвен (він помер у 2015 році). Режисерами фільму виступили Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт ("Гра в хованки", "Пришестя диявола").
Сценарій картини написав автор одного із найкращих трилерів XXI століття ("Зодіак") - Джеймс Вандербілт.
У новому слешері події розгортаються через 25 років після подій, показаних у першому фільмі "Крик" (1996). Стрічка розповідає історію нового наслідувача вбивці у масці привида, який вбиває всіх у кривавому містечку Вудсборо.
До своїх ролей повернулися актори попередніх частин франшизи: Нів Кемпбелл (Сідні Прескотт), Кортні Кокс (Гейл Везерс) і Девід Аркетт (Дьюї Райлі).
До акторського складу слешеру увійшли нові зірки: Ділан Міннетт, Майкі Медісон, Джейк Квейд, Дженна Ортега та інші.
Тож, серійний маніяк у масці виходить на нове полювання. Які моторошні вбивства він замислив цього разу, дивіться на екранах кінотеатрів.
Читайте також:
- Що подивитися: 5 нових фільмів для вихідного дня
- 10 фактів про фільм "Звіяні вітром", які ви могли не знати
- У червоній мініспідниці і на шпильках: учасниця "Холостяка-11" на прем'єрі фільму "Кінгс Мен"
- Зірки на прем’єрі фільму "Матриця: Воскресіння": Вітвіцька у шкіряній сукні, Ivan Navi у чорному вбранні