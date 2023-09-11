Буде моторошно: в український прокат вийде надприродний детектив "Привиди у Венеції"

Фільм зняли на основі роману Агати Крісті.
В український прокат 14 вересня виходить надприродний детектив "Привиди у Венеції", створений за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка на Гелловін" 1969 року.
Режисером фільму виступив Кеннет Брана ("Вбивство у "Східному експресі"", "Смерть на Нілі", "Попелюшка", "Тор"), який також виконав головну роль у стрічці.
У детективі також зіграли Кайл Аллен, Джеймі Дорнан, Мішель Єо, Тіна Фей, Камілла Коттін, Джуд Гілл та інші.
Про фільм:
Це моторошна історія про відомого детектива Еркюля Пуаро. Події фільму відбуваються у повоєнний час у Венеції напередодні Дня всіх святих.
Пуаро, який вийшов на пенсію, насолоджується життям у місті-музеї. Та одного разу його запрошують на спіритичний сеанс до занедбаного палацу з привидами. Під час сеансу відбувається вбивство і детективу доводить взятися за його розслідування. Він занурюється у містичний світ таємниць і тіней.
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