Буде моторошно: в український прокат вийде надприродний детектив "Привиди у Венеції"

В український прокат 14 вересня виходить надприродний детектив "Привиди у Венеції", створений за мотивами роману Агати Крісті "Вечірка на Гелловін‎" 1969 року.

Режисером фільму виступив Кеннет Брана ("Вбивство у "Східному експресі"", "Смерть на Нілі", "Попелюшка", "Тор"), який також виконав головну роль у стрічці.

У детективі також зіграли Кайл Аллен, Джеймі Дорнан, Мішель Єо, Тіна Фей, Камілла Коттін, Джуд Гілл та інші.

Про фільм:

Це моторошна історія про відомого детектива Еркюля Пуаро. Події фільму відбуваються у повоєнний час у Венеції напередодні Дня всіх святих.

Пуаро, який вийшов на пенсію, насолоджується життям у місті-музеї. Та одного разу його запрошують на спіритичний сеанс до занедбаного палацу з привидами. Під час сеансу відбувається вбивство і детективу доводить взятися за його розслідування. Він занурюється у містичний світ таємниць і тіней.

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