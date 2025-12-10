ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
84
1 хв

Буде незабутньо: Макс Барських виступить у Києві з великим різдвяним концертом

На концерті у Палаці спорту артист потішить улюбленими хітами, а також вперше виконає пісні з нового мініальбому.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Макс Барських

Макс Барських

Макс Барських виступить 13 грудня з великим сольним концертом у Палаці спорту. Ним він відкриє різдвяну частину свого українського туру. Зимове шоу Макса вже стало традицією для нього та його шанувальників.

Співак презентує унікальну програму, у якій поєднаються найулюбленіші хіти, англомовні композиції, а також уперше наживо зі сцени Палацу спорту прозвучать пісні з нового мініальбому «Місто дощів».

«Кожна пісня для мене — це історія, а концерт — момент, коли ми проживаємо її разом із залом. У Києві я хочу подарувати людям не просто виступ, а справжню магію, яку вони відчуватимуть ще довго після фінальних акордів. Це буде наша традиційна передріздвяна зустріч, якій ми не зраджуємо вже багато років поспіль», — сказав Макс Барських.

Нагадаємо, Макс Барських випустив мініальбом «Місто дощів», до якого увійшло п’ять треків. За словами артиста, кожен із них відображає стан, знайомий нині кожному українцю: силу духу після важких ночей; любов, що живе попри все; розлуку й втрату близьких.

Крім того, співак показав у документальному фільмі, що відбувалося за кадром знімань цього мініальбому.

