Буде рожево: у Мережі з'явився трейлер фільму "Барбі" з Марго Роббі і Раяном Гослінгом у головних ролях

Романтична комедія, в основі якої - історія культової ляльки від Mattel, вийде на екрани вже цього літа.

Студія Warner Bros. Pictures презентувала дубльований трейлер фільму режисерки Грети Гервіг ("Маленькі жінки", "Леді Берд") - "Барбі". Головні ролі у стрічці виконали Марго Роббі (Барбі) та Раян Гослінг (Кен).

Марго Роббі/Warner Bros. Pictures

Раян Гослінг/Warner Bros. Pictures

У центрі сюжету романтичної комедії – Барбі, яка є ідеальною лялькою у досконалому світі. Але Барбі і Кен стають вигнанцями. Вони залишають ідеальний рожевий світ і їдуть до реального, де стикаються з різними туднощами та перешкодами. Головні герої розуміють, що ідеал можна знайти лише у своєму внутрішньому світі.

Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures

У фільмі також зіграли Емма Макі, яка виконала роль Барбі-номінантки Нобелівської премії з фізики, Ісса Рей – Барбі-президентки, Нікола Кофлан – Барбі-дипломатки, Дуа Ліпа – Барбі-русалки. У комедії з'являться також Енн Гетевей, Гелен Міррен, Керолан Вайлд, Америка Феррара та інші.

В український прокат фільм "Барбі" вийде 20 липня 2023 року.

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