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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Буде в тренді: Девід Бекхем показав, який модний аксесуар подарувала йому 13-річна донька

Ексфутболіст похизувався у Мережі милим подарунком доньки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем із донькою

Девід Бекхем із донькою / © Instagram Девіда Бекхема

Відомий спортсмен Девід Бекхем, який нещодавно відсвяткував своє 50-річчя — багатодітний батько: разом із дружиною Вікторією він виховує трьох синів та одну доньку. У своєму Instagram він поділився милим подарунком від 13-річної доньки Харпер.

Діти Девіда та Вікторії Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Діти Девіда та Вікторії Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Дівчинка подарувала йому брелок на сумку. Однак це не просто мила м’яка іграшка. Це Лабубу (Labubu) — звір із заячими вухами та зубастою посмішкою, істота із серії The Monsters, створена художником Кассінгом Лунгом із Гонконгу. Іграшку випустила китайська компанія Pop Mart, і вона швидко стала популярною та прикрашає сумки модниць у всьому світі. Тепер і Девід у тренді — він одразу повісив іграшку на свою сумку.

Брелок Лабубу / © Instagram Девіда Бекхема

Брелок Лабубу / © Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, 50-річний ексфутболіст останнім часом захопився сільським господарством та садівництвом на своїй заміській ділянці у Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. У Мережі Девід уже хизувався врожаєм зі свого городу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
260
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