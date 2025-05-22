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- Шоу-бізнес
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Буде в тренді: Девід Бекхем показав, який модний аксесуар подарувала йому 13-річна донька
Ексфутболіст похизувався у Мережі милим подарунком доньки.
Відомий спортсмен Девід Бекхем, який нещодавно відсвяткував своє 50-річчя — багатодітний батько: разом із дружиною Вікторією він виховує трьох синів та одну доньку. У своєму Instagram він поділився милим подарунком від 13-річної доньки Харпер.
Дівчинка подарувала йому брелок на сумку. Однак це не просто мила м’яка іграшка. Це Лабубу (Labubu) — звір із заячими вухами та зубастою посмішкою, істота із серії The Monsters, створена художником Кассінгом Лунгом із Гонконгу. Іграшку випустила китайська компанія Pop Mart, і вона швидко стала популярною та прикрашає сумки модниць у всьому світі. Тепер і Девід у тренді — він одразу повісив іграшку на свою сумку.
Нагадаємо, 50-річний ексфутболіст останнім часом захопився сільським господарством та садівництвом на своїй заміській ділянці у Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. У Мережі Девід уже хизувався врожаєм зі свого городу.