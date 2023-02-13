Буде видовищно: з'явився офіційний трейлер продовження саги "Форсаж X"

Оприлюднили офіційний трейлер саги "Форсаж Х". Режисером картини виступив Луї Летер’є ("Ілюзія обману", "Неймовірний Халк", "Денні - пес").

Фото B&H film distribution

Головний герой Домінік Торетто і його сім'я, незважаючи на перешкоди, зуміли перехитрити і подолати всіх лиходіїв. Але тепер на них чекає нове випробування – на їхньому шляху з'являється дуже небезпечний ворог із минулого, який хоче знищити Торетто, його рідних, друзів. Основною ціллю лиходія є 8-річний син Дома.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Крім Він Дізеля (Домінік Торетто), Мішель Родригес (Летті Ортіс), Джордани Брюстер (Мія), Наталі Еммануель (Ремсі), Тайріза Гібсона (Роман) ми побачимо Джейсона Стейтема.

Фото B&H film distribution

Серед нових акторів у пригодницькому екшені: Джейсон Момоа (Данте), Брі Ларсон (Тесс), Майкл Рукер (Бадді), Рита Морено (Абуела).

Фото B&H film distribution

З'являться у стрічці актори із попередніх частин: Гелен Міррен (Куїні), Шарліз Терон (Сайфер) і Скотт Іствуд (Маленький Ніхто).

В український прокат стрічка вийде 18 травня.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Про фільм:

"Форсаж Х" - це десятий фільм саги "Форсаж", який розпочинає першу з останніх глав однієї з найвідоміших та найпопулярніших кінофраншиз, яку обожнюють глядачі усього світу вже понад 20 років.

Фото B&H film distribution

У п’ятій частині франшизи Домінік і його команда вбили бразильського наркобарона Ернана Рейса і знищили його імперію. Вони не знали, що син Рейса Данте (Джейсон Момоа) був свідком цих подій і витратив 12 років, щоб розробити ідеальний план помсти Дому та змусити його заплатити найвищу ціну.

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