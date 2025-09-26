Буде видовищно: вийшов офіційний трейлер третьої частини франшизи "Аватар"

Аватар

Студія 20th Century Studios презентувала другий офіційний трейлер науково-фантастичного фільму «Аватар: Вогонь і попіл» від режисера Джеймса Кемерона.

У відео ми бачимо повернення головного героя — колишнього морпіха, а зараз ватажка народу На’ві — Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) і його родини. Разом із воїтелькою Нейтірі вони стикаються з новими випробуваннями у світі неймовірних ландшафтів, кланів та істот. Їм доведеться боротися не лише за власне майбутнє, а й за долю Пандори. У них з’явиться новий противник — войовничий клан Наві, який, як наголошують творці, має темні витоки і кидає виклик героям.

Ми знову побачимо у стрічці Зої Салдану, Кейт Вінслет, Сігурні Вівер, Еді Фалко і Стівена Ленга. До своїх ролей повернуться також і молоді актори: Бейлі Басс, Брітейн Долтон, Джек Чемпіон і Трініті Блісс. До акторського складу приєдналися нові імена: Уна Чаплін, Мішель Йео та Девід Тьюліс.

«Аватар: Вогонь і попіл» вийде в український прокат 18 грудня 2025 року.

До речі, фільм «Аватар: Шлях води» — світовий феномен прокату, який зібрав понад 2,3 мільярди доларів і отримав премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти, вийде у повторний прокат ексклюзивно в українських кінотеатрах від 2 жовтня.