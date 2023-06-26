Буде захопливо: Melovin і відомі блогерки озвучили героїв нової анімації від творців "Шрека" і "Кота у чоботях"

Творці "Шрека" і "Кота у чоботях" презентують новий анімаційний фільм "Кракен-дівча на ім’я Рубі".

Це історія про сором’язливу, милу і дещо незграбну Рубі. Вона, як і всі підлітки її світу, намагається жити звичайним життям, але здебільшого почувається абсолютно невидимою серед однолітків. Та все змінюється, коли вона дізнається, що належить до королівського роду міфічних морських кракенів.

Мультиплікаційним героям свої голоси подарували українські зірки дубляжу: співак Melovin, блогерки Даша Кубік і Даша Майорова.

Даша Кубік і Даша Майорова/Пресслужба

У самобутнього Тревіна перевтілився Melovin. Тревін – яскравий, оригінальний, він не боїться виділятися з натовпу та понад усе цінує друзів.

Melovin/Пресслужба

"Коли я почув про свого героя, то навіть не роздумував! Мені так подобається, що у мультиках зараз підіймається тема різномаїття і прийняття. Тепер і персонажі анімації можуть бути ексцентричними і з таким от характером, як Тревін. Тонування і дубляж – тепер для мене не менш кайфова робота, аніж музика. Мрію про нову подібну співпрацю", – поділився артист.

Melovin/Пресслужба

Харизматичну Марґо здублювала не менш харизматична блогерка Даша Кубік. Свою першу роль у дубляжі дівчина сприйняла з неабияким ентузіазмом: "Це так круто намагатись перевтілитись в іншого героя та наче прожити разом із ним маленьке життя. Для мене це неймовірний досвід, адже це мій дебют. Ми з Марґо зійшлися по духу з перших секунд. Було комфортно в її образі, чимось ми з героїнею схожі, але, якшо чесно, то мені є чого в неї повчитись".

Даша Кубік/Пресслужба

У Блісс перевтілилась співачка і блогерка Даша Майорова. Для дівчини роль також стала дебютом.

Даша Майорова/Пресслужба

"Ми з Блісс дуже схожі — вона, як і я, людина насторою: може бути надзвичайно спокійною або навпаки неймовірно енергійною. Дублювати анімаційну героїню — це фантастичний досвід. Ти переймаєшся її історією, хвилюєшся за кожен успіх чи невдачу. Взагалі для мене дубляж — це мрія, про яку навіть думати не могла. Тож усіх запрошую в кіно та з нетерпінням чекатиму на відгук".

Дивіться "Кракен-дівча на ім’я Рубі" у кінотеатрах із 29 червня.

Читайте також: