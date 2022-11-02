Буде захопливо: у Мережі з'явився трейлер продовження культового фентезі "Аватар"

Прем'єра фільму від 20th Century Studios в Україні відбудеться вже в грудні.

У Мережі з'явився дубльований трейлер довгоочікуваного фільму "Аватар: Шлях води" від режисера Джеймса Кемерона. Продовження культового фентезі з'явиться в українському кінопрокаті 15 грудня 2022 року.

У стрічці "Аватар: Шлях води" кінотеатральний досвід досягне нових висот, коли Кемерон перенесе глядачів назад до неймовірного світу планети Пандора.

У фентезійному екшені знялися Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Кейт Вінслет, Сіґурні Вівер, Джемейн Клемент, Мішель Єо, Джованні Рібізі, Оона Чаплін, Кліфф Кертіс, Стівен Ленґ та інші.

Композитором стрічки виступив Саймон Франґлен ("Чудова сімка").

Про фільм

Історія фентезі "Аватар: Шлях води" розгортається більше ніж через 10 років після подій першого фільму (ветеран морської піхоти Джейк Саллі закохався у принцесу Нейтірі, став аватаром і назавжди оселився на планеті Пандора).

Стрічка розповідає про сім’ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом.

Нагадаємо, перша частина фентезі "Аватар" вийшла 2009 року. Стрічка понад 10 років залишалася найкасовішим фільмом в історії (до прем’єри блокбастера "Месники"). "Аватар" зібрав 2,7 млрд доларів у світовому прокаті, залишивши позаду культовий "Титанік".

"Аватар" отримав три "Оскари", два "Золоті глобуси", переміг у двох номінаціях премії BAFTA, а також був відзначений американськими преміями Сатурн і Teen Choice Awards.

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