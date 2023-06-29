Буде захопливо: вийшов новий трейлер фантастичного фільму "Дюна"

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures презентувала другий трейлер найочікуванішого науково-фантастичного фільму року – "Дюна: Друга частина" режисера Дені Вільньова.

У новому трейлері ми бачимо, що головний герой набирається досвіду і велика битва за Арракіс вирішить долі ключових гравців історії.

Фото Warner Bros.

За основу стрічки взяли другу частину роману Френка Герберта "Дюна".

У фантастичному бойовику зіграли Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Джош Бролін, Остін Батлер, Флоренс П'ю, Леа Сейду та інші.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

У центрі сюжету другої частини культової стрічки - міфічна подорож Пола Атріда і фременів. Пол хоче помститися змовникам, які знищили його родину. Головний герой стикається з вибором між коханням усього свого життя і долею відомого всесвіту. Він робить все, щоб запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

В український прокат стрічка вийде 2 листопада 2023 року.

Читайте таокж: