Буде захопливо: вийшов перший трейлер фантастичного екшену "Веном 3" із Томом Гарді

Прем'єра фільму відбудеться восени цьогоріч.
У Мережі з'явився перший трейлер фантастичного екшену "Веном: Останній танець", у якому головну роль виконує харизматичний Том Гарді. Режисером фільму виступила Келлі Марсел, яка працювала над першими двома частинами.
Один із найяскравіших персонажів Marvel – Том Гарді в образі Венома – повертається на широкі екрани в останній стрічці трилогії.
Після подій попереднього фільму журналіст Едді Брок і розумний інопланетний симбіот Веном мають тікати, бо їх переслідує два світи. Брок наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука". Вони будуть змушені прийняти важливе рішення, яке стане для них останнім танцем.
У картині також зіграли Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Стівен Грем, Пеггі Лу, Аланна Юбак, Кларк Бако, Ріс Іванс та інші.
В український прокат " Веном: Останній танець" вийде 24 жовтня.
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