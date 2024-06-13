Буде захопливо: вийшов перший трейлер фантастичного екшену "Веном 3" із Томом Гарді

У Мережі з'явився перший трейлер фантастичного екшену "Веном: Останній танець", у якому головну роль виконує харизматичний Том Гарді. Режисером фільму виступила Келлі Марсел, яка працювала над першими двома частинами.

Один із найяскравіших персонажів Marvel – Том Гарді в образі Венома – повертається на широкі екрани в останній стрічці трилогії.

Том Гарді / Фото: Associated Press

Після подій попереднього фільму журналіст Едді Брок і розумний інопланетний симбіот Веном мають тікати, бо їх переслідує два світи. Брок наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука". Вони будуть змушені прийняти важливе рішення, яке стане для них останнім танцем.

У картині також зіграли Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Стівен Грем, Пеггі Лу, Аланна Юбак, Кларк Бако, Ріс Іванс та інші.

В український прокат " Веном: Останній танець" вийде 24 жовтня.

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