"Буду любити життя, вірити і робити все для нашої перемоги": Надя Дорофєєва у день народження написала допис про свої плани

Співачка зізналася, що це найсумніший її день народження.

Сьогодні, 21 квітня, у Наді Дорофєєвої день народження. Співачка опублікувала в Instagram допис, у якому зізналася, що це її найсумніший день народження.

За словами артистки, вона відчуває зараз, у воєнний час, гостру "необхідність віддавати" – і це головний для неї подарунок.

Знаменитість також зазначила, що продовжуватиме виступати на благодійних концертах, щоб зібрати допомогу для України. Надя також заінтригувала шанувальників анонсом про нову українськомовну пісню, про яку обіцяє невдовзі розповісти.

"Сьогодні мій день народження. Найсумніший день народження...

Мені як ніколи приємно відчувати турботу, підтримку, чути добрі слова.

Вже майже два місяці ми бачимо, як вся Україна перероджується, кожен стає сміливішим, мудрішим, міцнішим. І в мені це переродження. Правда — ми вже не будемо колишніми ніколи!

Стільки років я отримувала любов від мільйонів фанатів. А зараз у цих страшних обставинах відчуваю гостру необхідність віддавати. Це найголовніший подарунок для мене!

А поки…

Я продовжу виступати на благодійних концертах, збираючи кошти для допомоги Україні та українцям, віддаватися, щоб побачити ваші усмішки та наповнені сльозами очі.

Продовжу займатися творчістю, щоб ділитися частиною свого світу та надихати – поєднуюсь з творчими людьми, які як ніколи на одній хвилі.

Готую нові треки та дует – дуже хочеться скоріше поділитися з вами цією особливою піснею українською мовою.

І ...любитиму життя, віритиму і робитиму все для нашої перемоги", — написала Надя.

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