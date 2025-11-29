ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

"Буду собою": YAKTAK презентував нову пісню і повноформатний альбом

Співак потішив шанувальників новим альбомом, який є відображенням його щирості.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
YAKTAK

YAKTAK

YAKTAK презентував нову пісню «Буду собою» і повноформатний альбом із однойменною назвою.

«Це про впевненість, про те, щоб не підлаштовуватись під очікування, не гнатися за трендами, а створювати власні. Не чекати, поки тебе назвуть, а самому вирішувати, ким ти є», — поділився артист.

До альбому увійшло 10 треків, 7 з яких — нові. Тут є поп, хіп-хоп, балади, фанкові мотиви та EDM. Усе це відкриває YAKTAK як універсального артиста, здатного поєднувати жанри, експериментувати зі звучанням і водночас залишатися впізнаваним.

YAKTAK

YAKTAK

«Кожна пісня в альбомі народжувалась у своєму настрої та періоді — від лютого до березня, від літа до осені. Тут нові композиції разом з уже улюбленими хітами», — додав YAKTAK.

За словами артистка, це не просто дебютний альбом, а голос молодого покоління, який нагадує: «Час знімати маски. Час бути собою».

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie