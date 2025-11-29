- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
"Буду собою": YAKTAK презентував нову пісню і повноформатний альбом
Співак потішив шанувальників новим альбомом, який є відображенням його щирості.
YAKTAK презентував нову пісню «Буду собою» і повноформатний альбом із однойменною назвою.
«Це про впевненість, про те, щоб не підлаштовуватись під очікування, не гнатися за трендами, а створювати власні. Не чекати, поки тебе назвуть, а самому вирішувати, ким ти є», — поділився артист.
До альбому увійшло 10 треків, 7 з яких — нові. Тут є поп, хіп-хоп, балади, фанкові мотиви та EDM. Усе це відкриває YAKTAK як універсального артиста, здатного поєднувати жанри, експериментувати зі звучанням і водночас залишатися впізнаваним.
«Кожна пісня в альбомі народжувалась у своєму настрої та періоді — від лютого до березня, від літа до осені. Тут нові композиції разом з уже улюбленими хітами», — додав YAKTAK.
За словами артистка, це не просто дебютний альбом, а голос молодого покоління, який нагадує: «Час знімати маски. Час бути собою».