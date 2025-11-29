"Буду собою": YAKTAK презентував нову пісню і повноформатний альбом

YAKTAK

Реклама

YAKTAK презентував нову пісню «Буду собою» і повноформатний альбом із однойменною назвою.

«Це про впевненість, про те, щоб не підлаштовуватись під очікування, не гнатися за трендами, а створювати власні. Не чекати, поки тебе назвуть, а самому вирішувати, ким ти є», — поділився артист.

До альбому увійшло 10 треків, 7 з яких — нові. Тут є поп, хіп-хоп, балади, фанкові мотиви та EDM. Усе це відкриває YAKTAK як універсального артиста, здатного поєднувати жанри, експериментувати зі звучанням і водночас залишатися впізнаваним.

Реклама

YAKTAK

«Кожна пісня в альбомі народжувалась у своєму настрої та періоді — від лютого до березня, від літа до осені. Тут нові композиції разом з уже улюбленими хітами», — додав YAKTAK.

За словами артистка, це не просто дебютний альбом, а голос молодого покоління, який нагадує: «Час знімати маски. Час бути собою».