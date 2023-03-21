Будуть як горіх: учасниця "Холостяка-12" показала ефективні вправи для пружності сідниць

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Марина Голд опублікувала в Instagram відео, на яких продемонструвала ефективні вправи для того, щоб сідниці були пружні і красиві. Їх потрібно виконувати у спортзалі і головне – регулярно.

Марина зізналася, що займається спортом майже щодня, це їй допомагає тримати себе у чудовій формі.

Марина Голд/Instagram

"На шляху до кращого) Буду ділитись і спортом з вами, бо я займаюсь майже кожного дня.

Основні мої правила для прокачування сідниць:

1. Ввімкнути їх перед тим, як брати вагу!

2. Добре відчувати м’язи і в стані скорочення, і в фазі розслаблення (розтягуючи);

3. Завжди спину тримаю прогнутою в поясниці окрім вправи з гіперекстензії, там навпаки;

4. Слідкую за колінками. Вони мають не виходити за носок в присіданнях, і взагалі я присідаю на стільки глибоко, поки відчуваю сідниці", - написала вона.

А ще дівчина додала, що хоче "просушитися" і зробити своє тіло більш рельєфним. Зробити це вона запланувала за три місяці - до свого дня народження.

Я дуже мрію про більш сухе тіло, але з сідницями! Я так довго мріяла про них, бо бути шкапцею для мене саме - це ще гірше.

Я знаю що зараз і жирку не мало, але сподіваюсь що просохне все як треба. Тому я взяла час до дня народження, до 19 червня три місяці.

Щоб ви знали як В МЕНЕ ЗГОРІЛА СПИНА! Але мене це не зупинить від тренування, тому ловіть корисні поради від Маринки", - зазначила Голд.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей у чорному бікіні похизувалася ідеальною фігурою.

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