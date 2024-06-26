Була абсолютно голою і в дірявих колготках: Кеті Перрі шокувала вибором відвертого образу

Співачка Кеті Перрі кардинально змінила імідж і тепер часто з'являється у "голих" вбраннях.
Зірка прибула до Парижа, де стартував Тиждень високої моди, та відвідала шоу Модного дому Balenciaga. Бренд презентував публіці колекцію от кутюр сезону осінь-зима 2024-2025.
Перрі сфотографували після показу, коли вона вийшла надвір. На співачці у той момент було дуже відверте вбрання, адже вона була практично голою. Кеті одягла величезну чорну шубу в стилі Mob Wife і діряві чоботи-колготки.
Цей сміливий образ вона доповнила лише макіяжем, сонцезахисними окулярами та гладкою зачіскою із зібраним волоссям.
Відверті луки — нова тактика піару зірки, адже вона намагається так привернути увагу до свого нового синглу Woman's World. Днем раніше Перрі з'явилася біля готелю Ritz у оксамитовій червоній сукні з неймовірно довгим шлейфом, яка була створена для неї Домом Balenciaga ексклюзивно.
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