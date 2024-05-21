Була без Бена, але в обручці: Дженніфер Лопес відвідала прем'єру фільму

Зірка стурбувала тим, що не надягла на цей захід дуже важливу прикрасу.

Останнім часом навколо особистого життя американської зірки Дженніфер Лопес вирують нові пристрасті, що нібито в її шлюбі з актором Беном Аффлеком стався розкол. Але попри це Лопес з'явилася перед камерами з обручкою на руці, але все ж без розкішної заручальної обручки від Ilan Portugali з зеленим діамантом.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Завітала вона на прем'єри фільму "Атлас" — науково-фантастичного бойовика-трилера від режисера Бреда Пейтона, в якому зіграла головну роль. Для цієї події Дженніфер одягла костюм від бренду Greta Constantine, який складався з білого топа без бретелів та довгої чорної спідниці розкльошеної донизу.

Доповнили вбрання розкішні прикраси — кольє, сережки та каблучка — з діамантами та великим зеленим камінням. Волосся Дженніфер зібрала у високу зачіску-пучок, а її макіяж був ніжним і з нюдовою помадою.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що раніше Лопес розповідала, що в її заручній каблучці центральний діамант важить 8,5 карата. Камінь вставлений у платинову каблучку з парою діамантів трапецеподібної форми з боків. Цю прикрасу Бен припідніс їй, коли вона приймала ванну з піною. За словами зірки, Бен став на одне коліно і простяг їй обручку просто у ванній кімнаті.

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