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- Шоу-бізнес
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Була без білизни: французька акторка в сукні-пакеті на голе тіло прийшла на прем’єру фільму "Місія неможлива"
39-річна Пом Клементьєфф у сміливому образі презентувала шпигунський екшен, у якому знялася.
У Токіо відбулася прем’єра фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Це восьма частина легендарної франшизи. На заході була присутня французька акторка Пом Клементьєфф, яка зіграла у шпигунському екшені.
Зірка продемонструвала на червоній доріжці провокаційний образ. Пом з’явилася у незвичайній сукні-пакеті, яку одягла на голе тіло. Вона була прозорою по боках, а спереду і ззаду мала імітацію червоного вбрання з чорним мереживом.
Аутфіт акторка доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж з акцентом на червоній помаді і темний манікюр.
В український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.