Була без білизни: французька акторка в сукні-пакеті на голе тіло прийшла на прем’єру фільму "Місія неможлива"

Пом Клементьєфф / © Getty Images

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У Токіо відбулася прем’єра фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Це восьма частина легендарної франшизи. На заході була присутня французька акторка Пом Клементьєфф, яка зіграла у шпигунському екшені.

Зірка продемонструвала на червоній доріжці провокаційний образ. Пом з’явилася у незвичайній сукні-пакеті, яку одягла на голе тіло. Вона була прозорою по боках, а спереду і ззаду мала імітацію червоного вбрання з чорним мереживом.

Пом Клементьєфф / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж з акцентом на червоній помаді і темний манікюр.

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В український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.