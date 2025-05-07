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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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680
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1 хв

Була без білизни: французька акторка в сукні-пакеті на голе тіло прийшла на прем’єру фільму "Місія неможлива"

39-річна Пом Клементьєфф у сміливому образі презентувала шпигунський екшен, у якому знялася.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пом Клементьєфф

Пом Клементьєфф / © Getty Images

У Токіо відбулася прем’єра фільму «Місія неможлива: Фінальна розплата». Це восьма частина легендарної франшизи. На заході була присутня французька акторка Пом Клементьєфф, яка зіграла у шпигунському екшені.

Зірка продемонструвала на червоній доріжці провокаційний образ. Пом з’явилася у незвичайній сукні-пакеті, яку одягла на голе тіло. Вона була прозорою по боках, а спереду і ззаду мала імітацію червоного вбрання з чорним мереживом.

Пом Клементьєфф / © Getty Images

Пом Клементьєфф / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж з акцентом на червоній помаді і темний манікюр.

В український прокат фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» виходить 22 травня.

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