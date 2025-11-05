- Дата публікації
Була без бюстгальтера, але прикрила груди волоссям: зірка реаліті у відвертому луку зібралася на премію
Олівія Аттвуд у прозорому вбранні вийшла у світ.
До об’єктивів папараці дорогою на церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку потрапила британська зірка реаліті Олівія Аттвуд. Дівчина йшла на захід у відвертому аутфіті.
На ній була чорна прозора сукня максі з високою горловиною, під яку вона одягла лише чорні стринги. А от оголені пишні груди білявка прикрила волоссям.
Лук Аттвуд доповнила чорними шкіряними високими рукавичками і чорними туфлями на шпильках. Вона зробила зачіску з локонами та чубчиком і макіяж із рожевими рум’янами.