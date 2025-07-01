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- Шоу-бізнес
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Була чарівною: Скарлетт Йоганссон сяяла в білій сукні на червоній доріжці в Сеулі
Скарлетт Йоганссон у межах промотуру до фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» вирушила до Південної Кореї.
1 липня у Сеулі відбулася прем’єра цієї картини та Скарлетт вийшла на червону доріжку.
Зірка позувала фотографам у довгій білій сукні ніжного та романтичного дизайну, у якого було глибоке декольте, бретелька-галтер, а також підкреслена талія. Сукня була також пошита з плісованої тканини і дуже личила акторці.
Образ Йоганссон та її стилістка Кейт Янг доповнили лаконічними прикрасами, ніжним макіяжем з рум’янами на щоках та романтичною зачіскою — волосся Скарлетт було трохи зібране ззаду.
Під час заходу Скарлетт спілкувалася з фанатами, роздавала автографи та багато фотографувалася. Вона була у чудовому настрої і також постійно усміхалася.
Перед вихором на червону доріжку в Сеулі також відбулася пресконференція, де Скарлетт та інші актори картини позували фотографам. Вона обрала для цього заходу лук від бренду Prada — сукню у дрібний горошок та червоні туфлі з відкритою п’ятою.