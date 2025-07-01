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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
584
Час на прочитання
1 хв

Була чарівною: Скарлетт Йоганссон сяяла в білій сукні на червоній доріжці в Сеулі

Скарлетт Йоганссон у межах промотуру до фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» вирушила до Південної Кореї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Скарлет Йоганссон

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

1 липня у Сеулі відбулася прем’єра цієї картини та Скарлетт вийшла на червону доріжку.

Зірка позувала фотографам у довгій білій сукні ніжного та романтичного дизайну, у якого було глибоке декольте, бретелька-галтер, а також підкреслена талія. Сукня була також пошита з плісованої тканини і дуже личила акторці.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Образ Йоганссон та її стилістка Кейт Янг доповнили лаконічними прикрасами, ніжним макіяжем з рум’янами на щоках та романтичною зачіскою — волосся Скарлетт було трохи зібране ззаду.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Під час заходу Скарлетт спілкувалася з фанатами, роздавала автографи та багато фотографувалася. Вона була у чудовому настрої і також постійно усміхалася.

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Перед вихором на червону доріжку в Сеулі також відбулася пресконференція, де Скарлетт та інші актори картини позували фотографам. Вона обрала для цього заходу лук від бренду Prada — сукню у дрібний горошок та червоні туфлі з відкритою п’ятою.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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