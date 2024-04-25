Була чарівною нареченою: Сальма Гаєк показала дві свої весільні сукні

Акторка показала підписникам архівні кадри з чоловіком на річницю важливої для себе події.

Сальма Гаєк та французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно разом від 2007 року, але одружилися лише 14 лютого 2009-го. А через кілька місяців — 25 квітня того ж року — влаштували церемонію одруження повторно у старовинному оперному театрі Ла Феніче у Венеції.

Гості на заході були з вищого суспільства, серед яких можна було побачити відомих співаків та акторів. Сама ж наречена сяяла як діамант у розкішній весільній сукні з пишною спідницею від Balenciaga, яку для неї створив Ніколя Геск'єр, який у ті роки був креативним директором бренду.

Це була її головна сукня, в якій вона пішла до вівтаря. Вбрання мало широкі бретелі, декольте і було прикрашене вишивкою на ліфі. Доповнила вона вбрання довгою фатою та розкішними сережками.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Другу сукню Сальми можна роздивитися на вішалці. У вбрання була шнурівка на спині і довга пишна спідниця з безліччю шарів.

Сукні Сальми Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Також детальніше зірка показала і свій гарний ніжний макіяж із яскравими рум'янами на щоках.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Немає слів, щоб описати щастя, коли зустрічаєш свою другу половинку. Усі, хто знайшов, ніколи не приймайте це як належне. Решта, хто ще не знайшов, ніколи не здавайтеся. Присвячується одному з найкращих днів у моєму житті", - написала акторка в Instagram.

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