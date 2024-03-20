Була чарівною: який вигляд мала Пріянка Чопра на конкурсі краси "Міс світу 2000"

Перемога у цьому конкурсі принесла дівчині визнання, славу та сприяла отриманню ролей у кіно.
2000 року в Лондоні, в Millennium Dome, відбувся конкурс краси "Міс світу". Захід був ювілейним, адже відбувався вже в 50-те.
Переможницею конкурсу краси стала тоді Прыянка Чопра, яка вже мала на той час не одну перемогу у подібних заходах.
Дівчина стала п'ятою "Міс Світу" та другою переможницею поспіль зі своєї країни.
У конкурсі тоді взяли участь 95 дівчат, що на той момент було найбільшою кількістю учасниць.
На конкурсі модель продемонструвала кілька образів, серед яких була ніжно-рожева сукня з декольте, високим розрізом на спідниці та ніжною шифоновою накидкою.
Також у сукні була гола спина та чокер із мережива на шиї. Саме в цьому одязі Пріянку коронували знаменитою синьою короною, проте організатори конкурсу ніколи не розкривали точної інформації, з чого виготовлена ця корона.
Момент був дуже хвилюючим для молодої Пріянки, що видно на фото.
Друга сукня, в якій позувала переможниця, було синє сарі з сріблястою і золотою вишивкою.
Її образ також доповнювала висока зачіска, яскравий макіяж та прикраси.
Однак Чопра не єдина відома представниця конкурсу "Міс світу", оскільки такою є й Айшварія Рай. Вона, як і Приянка, теж після конкурсу зробила кар'єру у Болівуді та Голлівуді. 2024 року перемогу здобула представниця Чехії — 25-річна модель Крістіна Пишкова.
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