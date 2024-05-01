Була дружкою: Марго Роббі з'явилася на весіллі подруги у ніжній сукні та з квітами

Акторка мала чарівний і дуже ніжний вигляд.
У Марго Роббі немає сторінки в Instagram, але вона все ж таки іноді потрапляє на фото та відео, які публікують її друзі. Так відома акторка засвітилася на весіллі своєї подруги Брітт Клакстон та її коханого Максиміліана, яке відбулося в Австралії.
Церемонія відбулася у гарному котеджі на пляжі, де молодята обмінялися клятвами на тлі моря, після чого відбувся банкет та фотосесія. Марго та ще кілька дівчат були на весіллі подружками нареченої, тому одягли однакові сукні.
Це було вбрання довжиною до кісточок ніжного кольору айворі. Сукня мала бретельку-галтер, глибоке декольте і підкреслену талію. Також Марго одягла босоніжки на ремінцях, волосся накрутила у легкі хвилі, а в руках несла букет білих квітів.
Також відбулася і ще одна весільна вечірка, але вже у Лас-Вегасі, в одному з казино. На цьому заході, який був більш розслабленим і веселим, дружки мали прийти в рожевих сукнях, тому Роббі знову перетворилася на вбрання ляльки Барбі.
Все відео Бріт Клакстон опублікувала у своїх соцмережах.
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