Була дружкою нареченої: образ Грейс Келлі на весіллі її молодшої сестри

Княгиня Монако Грейс Келлі та її сестра Елізабет Енн Келлі / © Getty Images

Княгиня Монако Грейс Келлі народилася у США у багатодітній родині і була середньою з чотирьох дітей. Також у Грейс були ще дві сестри та брат.

25 червня 1955 року, ще до власного розкішного весілля, Грейс побувала на святі своєї молодшої сестри Елізабет Енн Келлі, яка вийшла заміж за Дональда Колдуелла Левіна в римо-католицькій церкві Святої Бріджит в Іст-Фоллз у штаті Пенсільванія. Весілля збіглося з 22-м днем ​​народження нареченої.

Княгиня Монако Грейс Келлі її сестра-наречена Елізабет Енн з нареченим, та ще одна сестра Маргарет / © Getty Images

Грейс та їхня старша сестра Маргарет були її двома дружками. На чорно-білих архідних фотографіях сестри зазнімковані у вишуканих і ніжних сукнях А-силуету зі складками на ліфі і тисненням. Образ Грейс та Маргарет доповнили болеро, обручами з вуаллю та рукавичками.

«Грейс була моєю подружкою нареченої, і я пам’ятаю, як охоче вона залишалася в тіні в мій особливий день. Якби ви тільки могли почути, як вона шепотіла, допомагаючи мені готуватися: „О, Ліззі, ти наймолодша і виходиш заміж раніше за мене. Я теж хочу вийти заміж.“ Вона постійно це повторювала», — згадувала Елізабет Енн в інтерв’ю 1999 року.

Княгиня Монако Грейс Келлі та сестра-наречена Елізабет Енн / © Getty Images

І бажання Грейс здійснилось теж — вже через рік вона вийшла заміж за князя Монако Реньє III. Елізабет Енн на розкішне королівське весілля сестри не полетіла, оскільки була на той час на восьмому місяці вагітності своєю першою дитиною — донькою, яку назвала на честь сестри — Грейс.