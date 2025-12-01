ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Була дуже елегантною: Кері Малліган у сукні кольору оливки сяяла на червоній доріжці

Акторка відвідала 28-ту церемонію вручення премії British Independent Film Awards у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кері Малліган

Кері Малліган / © Getty Images

Кері Малліган мала дуже елегантний вигляд, оскільки її сукня для червоної доріжки була не тільки креативною, а й ніжного оливкового відтінку.

Вона одягла довге вбрання прямого фасону, у якого не було бретелей, але водночас його прикрашав шифон: вставки на боках, а також довга накидка-шлейф зі складками. Кері доповнила сукню сатиновим взуттям, кількома прикрасами, дуже лаконічним макіяжем та укладанням з легкими хвилями.

Кері Малліган / © Getty Images

Кері Малліган / © Getty Images

Також в оливковій сукні нещодавно вийшла у світ ще одна акторка — Кейт Гадсон. Вона привернула багато уваги, коли позувала на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, а все через її оригінальну сукню від Valentino з креативними рукавами.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie