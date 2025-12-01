- Дата публікації
Була дуже елегантною: Кері Малліган у сукні кольору оливки сяяла на червоній доріжці
Акторка відвідала 28-ту церемонію вручення премії British Independent Film Awards у Лондоні.
Кері Малліган мала дуже елегантний вигляд, оскільки її сукня для червоної доріжки була не тільки креативною, а й ніжного оливкового відтінку.
Вона одягла довге вбрання прямого фасону, у якого не було бретелей, але водночас його прикрашав шифон: вставки на боках, а також довга накидка-шлейф зі складками. Кері доповнила сукню сатиновим взуттям, кількома прикрасами, дуже лаконічним макіяжем та укладанням з легкими хвилями.
Також в оливковій сукні нещодавно вийшла у світ ще одна акторка — Кейт Гадсон. Вона привернула багато уваги, коли позувала на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, а все через її оригінальну сукню від Valentino з креативними рукавами.