Була дуже елегантною: Кері Малліган у сукні кольору оливки сяяла на червоній доріжці

Кері Малліган / © Getty Images

Кері Малліган мала дуже елегантний вигляд, оскільки її сукня для червоної доріжки була не тільки креативною, а й ніжного оливкового відтінку.

Вона одягла довге вбрання прямого фасону, у якого не було бретелей, але водночас його прикрашав шифон: вставки на боках, а також довга накидка-шлейф зі складками. Кері доповнила сукню сатиновим взуттям, кількома прикрасами, дуже лаконічним макіяжем та укладанням з легкими хвилями.

Також в оливковій сукні нещодавно вийшла у світ ще одна акторка — Кейт Гадсон. Вона привернула багато уваги, коли позувала на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, а все через її оригінальну сукню від Valentino з креативними рукавами.

