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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
4701
Час на прочитання
1 хв

Була дуже гламурною: 75-річна модельєрка Вера Вонг вийшла в світ у рожевій сукні зі стразами

Американська модельєрка Вера Вонг знову здивувала вибором креативного вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Associated Press

75-річна знаменитість відвідала галавечір Hot Pink Party BCRF (Фонду досліджень раку молочної залози), який відбувся у Нью-Йорку.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Традиційно гості цього заходу носять речі рожевого кольору, тому Вонг обрала довгу сукню, повністю усипану стразами. Верхня частина її вбрання мала досить великий напуск, а також була прикрашена величезними чорними квітами з тканини.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Також вона доповнила вбрання чорною накидкою з хутром. Мактяж у неї був лаконічний — Вера просто нанесла на обличчя тональний засіб і відмовилася від контурингу. Її волосся було розпущене.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Цього місяця це вже другий захід, який вона відвідує. Також Вера нещодавно побувала в Метрополітен-музеї на Met Gala 2025, де продемонструвала білу сукню з декольте до пупа та пір’ям.

Вера Вонг на Met Gala 2025 / © Associated Press

Вера Вонг на Met Gala 2025 / © Associated Press

Вера Вонг на Met Gala 2025 / © Associated Press

Вера Вонг на Met Gala 2025 / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
4701
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