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- Шоу-бізнес
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Була дуже гламурною: 75-річна модельєрка Вера Вонг вийшла в світ у рожевій сукні зі стразами
Американська модельєрка Вера Вонг знову здивувала вибором креативного вбрання.
75-річна знаменитість відвідала галавечір Hot Pink Party BCRF (Фонду досліджень раку молочної залози), який відбувся у Нью-Йорку.
Традиційно гості цього заходу носять речі рожевого кольору, тому Вонг обрала довгу сукню, повністю усипану стразами. Верхня частина її вбрання мала досить великий напуск, а також була прикрашена величезними чорними квітами з тканини.
Також вона доповнила вбрання чорною накидкою з хутром. Мактяж у неї був лаконічний — Вера просто нанесла на обличчя тональний засіб і відмовилася від контурингу. Її волосся було розпущене.
Цього місяця це вже другий захід, який вона відвідує. Також Вера нещодавно побувала в Метрополітен-музеї на Met Gala 2025, де продемонструвала білу сукню з декольте до пупа та пір’ям.