Була дуже ніжною і милою: Ель Феннінг у сукні кольору пудри з'явилася на прем'єрі
Вбрання акторки було трохи в ретроестетиці через оригінальну тканину і мереживо, які в ньому використані.
У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Сентиментальна цінність», в якому зіграла Ель Феннінг. Дівчина з такої нагоди вирішила одягнути дуже ніжну вечірню сукню відтінку пудри.
Сукня акторки була в романтичному стилі, який їй дуже личить. Вбрання було від Модного дому Fendi, а носила вона його з прикрасами від Cartier. Зшите вбрання Ель з ніжних шарів мережива, органзи та тюлю, а також з тонкими і ніжними бретельками.
Також сукня виконана в А-силуеті, адже її довга спідниця була заниженою, що підкреслювало фігуру.
Зачіска і макіяж дівчини мінімалістичні — волосся зібране в гладкий пучок, а на щоках — ніжні рум’яна.
Днем раніше Ель трохи відійшла від свого ніжного і романтичного стилю і вирішила одягнути драматичний чорний колір. Вона з’явилася перед фотографами у вбранні від Zuhair Murad з колекції Resort 2026 і з кольє від Cartier у вигляді рептилії на шиї.