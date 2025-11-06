Була дуже ніжною і милою: Ель Феннінг у сукні кольору пудри з'явилася на прем'єрі

Ель Феннінг / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Сентиментальна цінність», в якому зіграла Ель Феннінг. Дівчина з такої нагоди вирішила одягнути дуже ніжну вечірню сукню відтінку пудри.

Сукня акторки була в романтичному стилі, який їй дуже личить. Вбрання було від Модного дому Fendi, а носила вона його з прикрасами від Cartier. Зшите вбрання Ель з ніжних шарів мережива, органзи та тюлю, а також з тонкими і ніжними бретельками.

Ель Феннінг / © Associated Press

Також сукня виконана в А-силуеті, адже її довга спідниця була заниженою, що підкреслювало фігуру.

Зачіска і макіяж дівчини мінімалістичні — волосся зібране в гладкий пучок, а на щоках — ніжні рум’яна.

Ель Феннінг / © Associated Press

Днем раніше Ель трохи відійшла від свого ніжного і романтичного стилю і вирішила одягнути драматичний чорний колір. Вона з’явилася перед фотографами у вбранні від Zuhair Murad з колекції Resort 2026 і з кольє від Cartier у вигляді рептилії на шиї.

Ель Феннінг / © Associated Press