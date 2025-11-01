- Дата публікації
Була дуже страшною: Гайді Клум з’явилася в реалістичному костюмі Медузи на своїй вечірці до Геловіну
52-річна супермодель знову перевершила саму себе, з’явившись цього року в черговому невпізнанному костюмі.
Геловін — улюблене свято моделі та телеведучої Гайді Клум і тому вона щороку влаштовує вечірку для знаменитостей і друзів. Щоразу Гайді дивує своїми костюмами, оскільки вони шокують реалістичністю.
Цього разу королева Геловіна провела вже свою 24-ту щорічну вечірку в готелі Hard Rock Hotel New York. Клум з’явилася в костюмі грецької міфічної героїні Медузи, а її чоловік Том Кауліц був одягнений у костюм кам’яного солдата.
Костюм Гайді був розписаний вручну і повністю складався із зелених лусочок, що переходили в хвіст гримучої змії, також на її голові були змії замість волосся.
«Я хотіла дослідити класичних монстрів історії та переосмислити одного з них на сучасний лад», — розповіла Клум Vogue. «Медуза здалася мені воістину культовою — загадковою й водночас лютою. Легенда про те, як вона перетворювала людей на камінь, століттями зачаровувала публіку. У музеях незліченні картини й скульптури зображають її лякаючу силу, свідчачи про те, наскільки жахливою й притягальною вона залишається».
Також Клум розповіла, що весь процес ручного розпису її складного костюма зайняв дев’ять годин.