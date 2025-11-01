ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Була дуже страшною: Гайді Клум з’явилася в реалістичному костюмі Медузи на своїй вечірці до Геловіну

52-річна супермодель знову перевершила саму себе, з’явившись цього року в черговому невпізнанному костюмі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

Геловін — улюблене свято моделі та телеведучої Гайді Клум і тому вона щороку влаштовує вечірку для знаменитостей і друзів. Щоразу Гайді дивує своїми костюмами, оскільки вони шокують реалістичністю.

Цього разу королева Геловіна провела вже свою 24-ту щорічну вечірку в готелі Hard Rock Hotel New York. Клум з’явилася в костюмі грецької міфічної героїні Медузи, а її чоловік Том Кауліц був одягнений у костюм кам’яного солдата.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Костюм Гайді був розписаний вручну і повністю складався із зелених лусочок, що переходили в хвіст гримучої змії, також на її голові були змії замість волосся.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

«Я хотіла дослідити класичних монстрів історії та переосмислити одного з них на сучасний лад», — розповіла Клум Vogue. «Медуза здалася мені воістину культовою — загадковою й водночас лютою. Легенда про те, як вона перетворювала людей на камінь, століттями зачаровувала публіку. У музеях незліченні картини й скульптури зображають її лякаючу силу, свідчачи про те, наскільки жахливою й притягальною вона залишається».

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Також Клум розповіла, що весь процес ручного розпису її складного костюма зайняв дев’ять годин.

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Гайді Клум і Том Кауліц / © Associated Press

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie