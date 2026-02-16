ТСН у соціальних мережах

Була дуже вишуканою: Кейт Гадсон напередодні "Оскара" вийшла у світ у красивих образах

Зірка експерементує зі стилем і носить як романтичні сукні, так і ансамблі в бохо-естетиці.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Акторка Кейт Гадсон цього року одна з номінанток на «Оскар» у категорії «Найкраща жіноча роль», тому часто з’являється на різноманітних заходах і церемоніях. Зокрема вона відвідала церемонію вручення нагороди Arlington Artist Award Tribute під час 41-го Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі.

На червону доріжку зірка вийшла у вишуканій сукні від Louis Vuitton вільного фасону і на тонких бретельках. Довга сукня була розшита бісером у елегантні закручені візерунки та мала аплікації золотавим бісером.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Ніжний дизайн цієї сукні дуже пасував акторці, але і кардинально відрізнявся від вбрання з баскою, яке вона обрала для церемонії вручення премії Independent Spirit Awards 2026. Кейт одягла чорний комбінезон від Chloe к колекції Pre-Fall 2026 на тонких бретельках та з широкими штанами.

Лук акторка доповнила золотими прикрасами та босоніжками. Волосся Кейт розпустила і її зачіска кардинально відрізнялась від тієї, яку вона демонструвала раніше.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Цього року Кейт номінована на «Оскар» вже вдруге за свою кар’єру — впеше її номінували 2000 року за роль у фільмі «Майже знамениті». Тепер номінацію вона отримала за роль у фільмі «Пісня любові».

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (37 фото)

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

