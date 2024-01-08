Була дуже елегантною: Дженніфер Лоуренс вибрала оксамитову сукню від Dior для червоної доріжки

Акторка Дженніфер Лоуренс знову повернулася на червону доріжку "Золотого глобуса", а все завдяки фільму "Без образ", у якому вона зіграла головну роль. Картина принесла їй номінацію у категорії "Найкраща жіноча роль у мюзиклі чи комедії", але перемогу Лоуренс так і не здобула.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Однак, її образ був дуже елегантним. Акторка традиційно одягла вбрання від улюбленого бренду Christian Dior, з яким багато років співпрацює і навіть одягала одну із їхніх суконь на церемонію вручення "Оскара", коли здобула перемогу. Та сукня вважається найдорожчим вбранням церемонії.

Сукня для Золотого глобуса була виготовлена з важкого чорного оксамиту, мала V-подібне декольте та драпування. Вбрання вона доповнила взуттям від Aquazzura та прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Також прикраси Tiffany & Co. одягли: Різ Візерспун, Емілі Блант і Дуа Ліпа. Цього року найпопулярніша кінопремія відбулася в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

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