Була дуже елегантною: Дженніфер Лоуренс вибрала оксамитову сукню від Dior для червоної доріжки

Образ акторки вирізнявся простотою та стриманістю на тлі більш гламурних вечірніх суконь гостей.
Акторка Дженніфер Лоуренс знову повернулася на червону доріжку "Золотого глобуса", а все завдяки фільму "Без образ", у якому вона зіграла головну роль. Картина принесла їй номінацію у категорії "Найкраща жіноча роль у мюзиклі чи комедії", але перемогу Лоуренс так і не здобула.
Однак, її образ був дуже елегантним. Акторка традиційно одягла вбрання від улюбленого бренду Christian Dior, з яким багато років співпрацює і навіть одягала одну із їхніх суконь на церемонію вручення "Оскара", коли здобула перемогу. Та сукня вважається найдорожчим вбранням церемонії.
Сукня для Золотого глобуса була виготовлена з важкого чорного оксамиту, мала V-подібне декольте та драпування. Вбрання вона доповнила взуттям від Aquazzura та прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co.
Також прикраси Tiffany & Co. одягли: Різ Візерспун, Емілі Блант і Дуа Ліпа. Цього року найпопулярніша кінопремія відбулася в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.
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