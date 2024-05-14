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Була дуже елегантною: Меріл Стріп продемонструвала позачасовий образ у Каннах

Була дуже елегантною: Меріл Стріп продемонструвала позачасовий образ у Каннах

Міріл Стріп / Фото: Associated Press

Її образ вийшов простим, невимушеним і у той же час елегантним.

Акторка Меріл Стріп — особлива гостя Каннського кінофестивалю, оскільки цього року їй вручили під час відкриття заходу "Золоту пальмову гілку" за заслуги та внесок у кінематограф. Вручила цю знакову нагороду 74-річній жінці в Театрі Люм'єр акторка Жюльєт Бінош.

Меріл Стріп і Жюльєт Бінош / © Associated Press
Меріл Стріп і Жюльєт Бінош / Фото: Associated Press
Меріл Стріп / © Associated Press
Меріл Стріп / Фото: Associated Press

На червоній доріжці цього важливого дня Стріп з'явилася в елегантній білій сукні з довгими рукавами. У неї було V-подібне декольте та драпування у зоні грудей та талії.

Спереду сукня була виконана на затин. Вбрання також мало не великий шлейф, який додавав елегантності. Вона доповнила образ невеликим клатчем, легким макіяжем, високою зачіскою та довгими сережками з камінням. На очах у зірки були окуляри у чорній оправі.

Меріл Стріп / © Associated Press
Меріл Стріп / Фото: Associated Press

А декількома годинами раніше вона з'явилася на фотоколлі. На Меріл був білий штанний костюм від Michael Kors, який вона поєднала зі смугастою сорочкою, солом'яним капелюхом і трендовими срібними босоніжками.

Меріл Стріп / © Associated Press
Меріл Стріп / Фото: Associated Press

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